Marchetti, primo giorno di 'scuola' in Regione

Emozione e senso di responsabilità per Marchetti, risultato primo dei non eletti alle elezioni regionali 2015 nel collegio di Lucca e dunque oggi nuovo componente azzurro dell’Assemblea toscana: "Intendo mettere la mia esperienza amministrativa al servizio dei cittadini toscani – afferma il nuovo consigliere regionale di Forza Italia – da cui abbiamo ricevuto il compito di rappresentare l’alternativa capace e concreta alla sinistra. Noi siamo quelli delle proposte, delle soluzioni, delle possibilità. Questo intendo dimostrare, potendo contare sul supporto del più esperto collega di Forza Italia Marco Stella, che come vicepresidente del consiglio regionale è espressione della prima carica istituzionale regionale del centrodestra, e sulla possibilità di costruire sinergie importanti sia con tutti e dieci i parlamentari di Forza Italia appena eletti, sia con i dirigenti ed eletti a livello locale":

"Intendo assicurare al mio collegio, Lucca, la rappresentanza che merita. Non dimentico tuttavia – aggiunge Marchetti – che il mio predecessore era stato eletto come candidato presidente della Regione. Ne raccolgo con onore il mandato, proponendomi di dare ascolto e voce a tutti i territori della Toscana, ai loro bisogni, alle loro istanze. Voglio essere il loro sindaco, il sindaco di tutti i toscani. Per i cittadini le porte degli uffici miei e del gruppo sono sempre aperti, e io stesso mi metto fin da oggi a disposizione. Possiamo cambiare la Toscana. Possiamo farlo solo insieme".

Con Marchetti entrano a far parte dell’assemblea Paolo Marcheschi (FdI) e Roberto Biasci e Luciana Bartolini, entrambi della Lega. Sinceri ringraziamenti sono stati espressi dai nuovi consiglieri, che si sono detti “onorati ed emozionati per il nuovo incarico”, presentati in aula dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha rivolto un autentico augurio di benvenuto, non mancando di porgere un particolare saluto a Stefano Mugnai, per il nuovo incarico di vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.