Marcheschi (Fdi): "Toscana ferma nell'immobilismo della giunta Rossi"

"Rientrato da pochi giorni in Consiglio regionale dopo tre anni di assenza devo purtroppo prendere atto che di passi in avanti sulle varie problematiche toscane non ne sono stati fatti anzi, in molti casi le situazioni sono addirittura peggiorate": è lapidario nella sua analisi il presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi.

"La Toscana è impantanata nell'immobilismo causato dal continuo braccio di ferro tra Rossi, LeU e Partito Democratico, troppo impegnati a litigare come fidanzati traditi per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini toscani - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - e infatti dopo tre anni rimangono pesanti deficit infrastrutturali, problematiche irrisolte legate alla gestione dei rifiuti e un peggioramento non più accettabile della sanità regionale, il marchio di fabbrica di Rossi.. A due anni dalla fine della legislatura è necessaria una vera e propria verifica politica sostanziale dell'operato di metà mandato, per questo insieme ai capogruppo di Lega e Forza Italia, Elisa Montemagni e Maurizio Marchetti abbiamo chiamato e richiameremo Rossi e i suoi assessori a riferire in aula in merito a questioni come aeroporto e termovalorizzatore della Piana, gestione dei rifiuti, sanità e tutti quei settori dove non c'è più una rotta - conclude Marcheschi - magari Rossi ci dirà anche se intende finire il mandato occupandosi seriamente dei cittadini o preoccupandosi solo della sua carriera politica e di ricompattare una sinistra che oramai ha i giorni contati anche in Toscana".