Vescovi, Montemagni e Trinchese: "Lega decisiva per il successo a Pietrasanta"

Pietrasanta resta al centrodestra, esulta la Lega. “Non possiamo, ovviamente - affermano all’unisono il senatore Manuel Vescovi, nonché commissario provinciale leghista, Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della stessa Lega ed Alfredo Trinchese, commissario comunale - che esprimere la nostra piena soddisfazione per la riconferma della coalizione di centrodestra alla guida di Pietrasanta”.

“Un successo più che meritato - proseguono gli esponenti leghisti - che testimonia la validità di un progetto, il quale punta a proseguire nella fondamentale opera di ulteriore rilancio della splendida località versiliese”. “Come Lega - precisano Vescovi, Montemagni e Trinchese - abbiamo dato il nostro fattivo ed essenziale contributo e siamo certi che i nostri rappresentanti in Consiglio comunale sapranno muoversi nel migliore modo possibile, in stretta sinergia con gli altri eletti. Un plauso particolare ad Elisa Bartoli, che ricoprirà l’incarico di vicesindaco della città pietrasantina; una giovane e valente professionista che si è dimostrata, altresì, una donna di assoluto valore, sapendo anche rinunciare ad un ruolo ancora più rilevante per il bene della coalizione”.