Scuole antisismiche, un milione per verifiche e progetti

Più di 4 milioni e 300mila euro dal ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per la messa in sicurezza sismica delle scuole toscane. È stata appena approvata la graduatoria degli interventi che serviranno alla realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici e la progettazione per interventi di adeguamento sismico. In Toscana sono 74 le verifiche con livello di conoscenza approfondito che saranno finanziate, tutte in zona sismica 2, per un contributo complessivo di 1 milione e 300mila euro. Sono 24 invece i progetti per interventi di adeguamento nelle scuole per altri 3 milioni di euro. Anche la provincia di Lucca, che è stata recentemente al centro delle polemiche a livello regionale per l'affaire Paladini-Civitali, sarà interessata da questo provvedimento con 7 verifiche per 126mila euro e 7 progetti per 935mila euro.