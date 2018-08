Congresso Pd, i dem della Versilia chiedono rinvio

"Non si tratta però solo di un problema di tempi, ma di contenuti - si legge ancora nella nota -: un congresso frettoloso non permette di affrontare questioni fondamentali, prima di tutto di capire le ragioni delle molte sconfitte elettorali degli ultimi anni; un congresso che non dà la possibilità di ridiscutere le politiche regionali. Un partito e una politica che anche in Toscana vengono percepiti sempre più lontani dai cittadini. Molti servizi pubblici vengono gestiti da enti di secondo grado, dagli Ato, dalle stesse Province, con un controllo democratico di aspetti importanti della vita dei cittadini, che si riduce sempre più e con un rapporto tra pubblico e privato che va profondamente ripensato. Occorre una proposta concreta per rilanciare il partito, che agli occhi dei cittadini è ormai solo "establishment" e per rinnovare profondamente la sua azione politica. Per questo molti amministratori, dirigenti e semplici iscritti del Partito Democratico hanno deciso di firmare il documento politico. Ci aspettiamo sostegno, condivisione, riflessioni e contributi costruttivi da tutti i livelli e siamo convinti che, da ora in poi, i Circoli, le Unioni Comunali e le Federazioni non possano più subire passivamente ogni decisione del vertice regionale. È giunto il tempo in cui chiedere con determinato coraggio, quella fondamentale dignità politica che ci spetta. A tale scopo, ci spenderemo senza risparmio di energie, per questa battaglia che riteniamo vitale e decisiva per la vita democratica e per il rilancio del partito".