+Europa, primo summit a Lucca verso Bruxelles 2019

"Una proficua discussione". Così Francesco Colucci definisce l'incontro politico che si è tenuto ieri sera (10 settembre), organizzato in collaborazione con Massimo Bulckaen, anche lui esponente di +Europa "per valutare se esistono le volontà e le condizioni per organizzare a Lucca come anche in Toscana, un ampio fronte europeista in vista delle elezioni europee del maggio 2019".