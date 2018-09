Camere miste e organici, commissione sanità al S. Luca

“Faremo visita all’ospedale S. Luca come segnale di attenzione verso le problematiche del nostro ospedale e degli operatori sanitari che vi lavorano, in linea con le indicazioni ricevute dalla conferenza zonale dei sindaci - dicono Ciardetti e Petretti -. Abbiamo la consapevolezza che a fronte di questioni annose quali le lunghe liste d'attesa per accedere a prestazioni sanitarie, la carenza di organici, la necessaria analisi sul reale fabbisogno di posti letto, con particolare attenzione al tema dei ricoveri promiscui, sia necessario dare risposte strutturali, capaci di agire alla radice dei problemi con proposte e ipotesi di lavoro concrete”. “In questo senso abbiamo già cominciato a lavorare a supporto del sindaco e della conferenza zonale mettendo in campo competenze comunali e aziendali che stanno veramente e per la prima volta operando in maniera proficuamente integrata e collaborativa". “La visita all’ospedale si pone come momento essenziale di questo percorso di analisi e di ascolto di chi quotidianamente lavora sul campo. La salute collettiva è un bene comune, trascende dalle logiche politiche, riguarda tutti e non va utilizzata per tornaconti elettorali ma richiede impegno per capire cosa noi, come amministrazione comunale, possiamo realisticamente fare per tutelare la salute dei cittadini dei nostri territori".

