Pd, Simona Bonafè espone il programma agli iscritti della Versilia

"Ha presentato - si legge in una nota - il suo programma su lavoro, ambiente, sanità, welfare, sicurezza, infrastrutture e su tutti i temi che toccano da vicino la vita di ognuno di noi e ha descritto il suo modo di intendere il partito, la sua struttura, il suo rapporto con il territorio, con gli amministratori locali, con i circoli e con i cittadini. Ma per lei è stata soprattutto un'occasione per ascoltare perché il confronto diretto e costante si pone e si porrà a fondamento del suo lavoro e modello di gestione del partito nonché strumento per integrare il suo programma e la sua azione futura".Molti sono stati gli interventi dei presenti, puntuali, qualificati e autorevoli, sui vari temi amministrativi e non solo che interessano concretamente la Versilia ma anche, nel suo complesso, la regione. Un percorso che sta portando ai congressi di circolo con il voto degli iscritti che si stanno svolgendo in questi giorni in tutta la Toscana e che culminerà con le primarie aperte di domenica 14 ottobre al cui voto potranno partecipare anche gli elettori non iscritti e dal cui risultato dipenderà la scelta del segretario regionale del Pd.