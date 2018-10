Primarie, Menesini: Pd riparta dal riconoscere i suoi limiti

"Le auguro - scrive Menesini riferendosi alla neo segretaria - di riuscire a realizzare in Toscana quel cambiamento indispensabile, riuscendo di nuovo a far essere il Pd il partito delle persone che lottano, dei lavoratori, di chi si sente franare la terra sotto i piedi, di coloro che sognano qualcosa di diverso per i propri figli. La partecipazione a queste primarie (che erano aperte al voto dei cittadini) ci dice che oggi il Pd riesce a dialogare con pochissimi soggetti fuori dal suo mondo, quando invece - come è stato - dovrebbe essere per tanti un interlocutore credibile. Che il cambiamento parta da qui, dal riconoscere la grande forza del Pd che sono i suoi tesserati e simpatizzanti che hanno allestito per tutta la giornata di ieri i seggi con grande cuore e capacità, ma riconoscere anche i limiti che oggi ha il Pd, ovvero quello di non riuscire ad allargare più di tanto. Lo sappiamo che esiste una grande comunità civile che desidera un riferimento politico democratico e aperto che esprima un'idea di futuro, di innovazione e di una società più giusta, ma che al momento si sente tradita dal Pd e da una classe dirigente centrata su se stessa. Mi auguro quindi che intanto almeno in Toscana parta la stagione del cambiamento profondo sulle tematiche che interessano i cittadini, nei metodi e nella capacità di far sentire tutti dentro a un grande progetto che parte dal Pd ma che deve arrivare molto più in là. Per fare questo - come detto quando ho spiegato le mie perplessità su questo congresso - Capannori ci sarà, a prescindere dalle poltrone fiorentine".