Zucconi (Fdi): “Spirale, i lavoratori vanno tutelati”

Interviene sulla questione della Nora Spirale di Monsagrati anche l’onorevole Riccardo Zucconi, parlamentare di Fratelli d’Italia, il quale scusandosi con i lavoratori e con le autorità locali per la sua assenza al consiglio comunale di ieri sera, dovuta ad impegni istituzionali già assunti, dichiara la propria totale disponibilità nei confronti dei lavoratori ed informa che porterà il caso davanti al Parlamento per cercare soluzioni a questa problematica.

"Un quotidiano nazionale lo ha definito come 'una delocalizzazione creativa' io la definirei anche 'finanza creativa' - sostiene Zucconi -. E’ il primo caso di una delocalizzazione nell’ambito del territorio nazionale, non dovuta ad una crisi ma a finanziamenti che una Regione avvantaggiata da avere lo statuto autonomo ha deciso di erogare ad una società privata affinché la stessa si potesse localizzare in quel territorio. Bisogna passare dalle parole ai fatti, i lavoratori vanno tutelati e la Regione Toscana in primis, con interventi mirati, deve intervenire a tutelare il tessuto produttivo delle aziende ubicate sul suo territorio. Mi batterò e ci batteremo come partito affinché si arrivi ad una soluzione che tuteli gli stessi lavoratori ed il tessuto produttivo di questa Regione. Appena rientrato a Lucca sarà mio impegno incontrare i dipendenti della Spirale Group e raccogliere le loro istanze".