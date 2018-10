Tpl, Marchetti (Fi): "Servizio livellato verso il basso"

"Nell’uniformare la tariffazione regionale del trasporto pubblico introducendo le fasce di reddito Isee per l’accesso al servizio, ancora una volta la Regione ha livellato i servizi al ribasso e per di più senza nemmeno fornire una corretta informazione preventiva, facendo rimbalzare tanti anziani allo sportello o costringendoli a un esborso assai maggiore rispetto a quello che, magari con fatica rispetto alle loro pensioni, avevano pianificato. Deboli con i forti, forti con i deboli: è il costume solito di cui si veste la giunta regionale". Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che così commenta la soppressione della Carta Argento che a Lucca, fino al luglio scorso, consentiva agli utenti Vaibus over 70 di viaggiare in abbonamento a tariffe agevolate. Marchetti paventa "aumenti tariffari fino a sei volte superiori rispetto al passato".

"Ancora una volta a un principio condivisibile sulla carta, quello di uniformare le tariffe del servizio di trasporto pubblico locale abbattendo le disparità tra cittadini della Toscana, la Regione – attacca Marchetti – fa corrispondere non un miglioramento per tutti, bensì un livellamento del servizio verso il basso con un ritorno di impoverimento proprio per chi ha meno, ovvero in questo caso i pensionati".

"Non è nemmeno stata data informazione di questo cambiamento, così che tanti anziani – sottolinea Marchetti – si sono trovati mortificati allo sportello sentendosi dire che la loro carta non esisteva più e vedendosi proporre in sostituzione soluzioni a costi a cui magari non erano preparati. È una mancanza assoluta di trasparenza e, oserei dire, anche di sensibilità sociale. Questi pensionati sono stati trattati più da sudditi che da cittadini titolari di diritti, e questo non ci pare un modello di governo condivisibile".