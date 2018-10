Canile, Marchetti (Fi): "Regione sospenda la gara per l'affidamento"

"Troppe incertezze – sintetizza Marchetti – e troppe apparenti contraddizioni rispetto alle normative regionali sia riguardo allo stato della struttura per come è stata accreditata nel 2012, sia quanto agli atti di gara, con una planimetria allegata che non è quella di accreditamento ma un’altra creata ex novo nel giugno scorso e sostanzialmente diversa da quella dell’accreditamento vigente, sia, ancora, riguardo allo status conseguente dei box del cosiddetto rifugino e all’ammissione di un’offerta che pare essere stata accolta oltre i termini previsti nel bando. Gli atti segnano prescrizioni certe. E qui sembrano tutte contraddette. Perché? Per quanto riguarda le normative regionali la giunta toscana verifichi il rispetto e, nel frattempo, si sospenda la gara".Il nodo del cosiddetto rifugino è noto: "Quei box da 6 metri quadrati sono troppo piccoli per essere rifugio ma così sono stati accreditati nel 2012 - spiega Marchetti -. E mai, dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale del 2013 che per i box di rifugio prevede dimensioni minime di 8 metri quadri, quegli spazi sono stati adeguati. Guarda caso, di punto in bianco però a corredo del bando di gara c’è allegata una nuova planimetria che li annette all’area sanitaria, dove il minimo spazio è di 4 metri quadri. Ma intanto l’accreditamento vigente dice altro. Per altro, stando a quanto scriveva la Asl nel giugno scorso con nota ufficiale al Comune, non risultano sopralluoghi ufficiali successivi al 2014, e anche qui non va: la legge regionale prevede controlli 'almeno ogni due anni'. Che si fanno a fare le leggi se poi non si rispettano addirittura proprio per via istituzionale? E di che sa, se dovesse rispondere al vero, accettare offerte oltre i termini previsti nel bando? Perché tutto questo arbitrio?".Fin qui le perplessità di Marchetti, che le traduce in una interrogazione articolata ricordando però che "già a giugno scorso avevo presentato un atto sul tema e da parte della giunta regionale non ho ancora avuto risposta. Su questa vicenda realmente si vanno a stratificare dubbi su dubbi".