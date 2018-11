Festa dell'albero, 'blitz' della 'Foresta che avanza'

In occasione della festa dell'albero (21 novembre) i militanti della Foresta che Avanza, gruppo ecologista di CasaPound, hanno piantato e donato un centinaio di alberi in tutta Italia.

In questa occasione il responsabile lucchese della FCA, Davide D'Antraccoli sottolinea: “Ricordo l’attualità di queste tematiche anche sul nostro territorio, dove in questi giorni si sta intensificando la raccolta firme del Fai per ottenere i finanziamenti a favore della sicurezza idrogeologica del Monte Pisano. Invitiamo i lucchesi a firmare, anche presso le sedi di CasaPound di Lucca e Marlia, che hanno aderito all’iniziativa”.