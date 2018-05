Irpet, via libera al bilancio di previsione

Il bilancio previsionale per l’esercizio 2018 dell’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet), ha incassato il via libera del Consiglio regionale. La proposta di delibera, illustrata dal presidente della commissione Affari istituzionali, fotografa un bilancio in linea con l’anno precedente: il valore della produzione – comprensivo dei ricavi e delle vendite delle prestazioni e di altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio - è pari a 3milioni 531mila 400 euro (3 milioni 733mila era quello registrato al 2017).