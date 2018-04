Mostra artigianato, ingresso ridotto per chi viaggia in treno

Biglietto di ingresso ridotto per chi utilizzerà i treni regionali di Trenitalia per recarsi alla 82esima Mostra internazionale dell’artigianato che si svolgerà a Firenze dal 21 aprile al 1 maggio.

Un accordo fra gli organizzatori dell’evento e la direzione regionale Toscana di Trenitalia prevede che i possessori di un abbonamento regionale (annuale, mensile o settimanale) o di un biglietto di andata per Firenze validi nel giorno di ingresso, potranno accedere alla Mostra al costo di 5 euro anziché 7 nei giorni festivi e prefestivi e di 3,50 euro anziché 4 nei giorni feriali. Si ricorda che i biglietti ferroviari, oltre che nelle biglietterie delle stazioni, possono essere acquistati alle emettitrici self service, on line su trenitalia.com, con la App Trenitalia e nei quasi 4700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e Sir (Tabaccai).