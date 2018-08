Coldiretti: "Sulla gestione dei caprioli non si può tornare indietro"

"Contestualmente i giudici amministrativi hanno convocato in termini tempestivi la camera di consiglio – informa Coldiretti Toscana – fissata per il giudizio definitivo per il giorno 11 settembre. Il ricorso in questione non è stato presentato da un'associazione ambientalista, come accaduto in modo analogo nella limitrofa Umbria, ma da una associazione di cacciatori. Il piano di prelievo dei caprioli era orientato a contenere la presenza di questi ungulati che arrecano danni crescenti alle imprese agricole e che hanno raggiunto una consistenza nel territorio toscano stimata in oltre 200 mila capi. Considerando che nella stagione precedente il tasso di abbattimento dei caprioli si è fermato al 54% di quanto programmato, la Regione Toscana aveva inteso derogare rispetto al parere tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale consentendo gli abbattimenti di femmine e piccoli nel periodo di maturazione delle uve"."Ricordiamo - spiegano ancora da Coldiretti - che il problema dei danni arrecati all’agricoltura dagli ungulati in genere è una delle motivazioni che hanno portato nel 2016 al varo della cosiddetta 'legge obiettivo', approvata tra vivaci polemiche. Una legge fortemente voluta da Coldiretti e nata grazie alla sensibilità mostrata dalla Regione che aveva come obiettivo il contenimento della popolazione di cinghiali, caprioli, cervi e daini attraverso una intensificazione delle attività di caccia nelle aree 'non vocate', quelle più tipicamente agricole nelle quali si registrano pesanti danni alle coltivazioni"."È importante - sottolinea Coldiretti Toscana - mantenere un livello alto di guardia per non lasciare da sole le imprese agricole ad affrontare un problema che rischia di mettere a rischio anche la loro sopravvivenza. Per questo le vicende di questi giorni, con la decisione che assumerà il Tar l’11 settembre e la disponibilità dichiarata dalla Regione per interventi di 'aggiustamento' della normativa saranno elementi importanti per ridisegnare un’efficace strategia volta a contenere i danni e consentire alle imprese agricole la normale programmazione produttiva. Nella gestione dei caprioli non si può tornare indietro".