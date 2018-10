Emergenza autospurgo, Marcheschi (FdI): "Regione ha responsabilità dirette"

"Martedì prossimo (23 ottobre) presenterò al Consiglio regionale la mozione per impegnare Rossi ad attivarsi su quattro proposte concrete avanzate dagli operatori - spiega Marcheschi -: l’integrazione nell’ordinanza già emanata del numero degli impianti che possono ricevere gli extraflussi di liquami, perché altrimenti non ci saranno più impianti di depurazione nel nostro territorio; Prolungare i tempi della deroga all’emergenza come è stato fatto da subito in altre regioni, quali la Lombardia; accelerare i tempi burocratici per le autorizzazioni del ritiro dei fanghi nei quattro impianti regionali elencati nell’ordinanza di Rossi ad agosto; censire gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato che potrebbero essere riattivati per poter smaltire in prossimità i liquami prodotti dallo svuotamento delle fosse biologiche. Questi impianti esistono, a quanto mi viene riferito, quindi perché non sono in funzione?".

Marcheschi attacca la Giunta per l’inefficacia dell’ordinanza emanata ad agosto: "Ormai è evidente a tutti, nonostante l’emergenza di un servizio di pubblica utilità come quello degli spurghi, che Rossi e l’assessore Fratoni sono stati incapaci di proporre soluzioni concrete e di buon senso, come invece hanno fatto altre regioni, quali Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, che in questi anni si sono dotati di un sistema di smaltimento liquami e fanghi derivati, idoneo a renderle autonome. È dal 2014, da quando praticamente si è sancito il non utilizzo in agricoltura dei fanghi, che la Toscana è consapevole della necessità di impianti per smaltire in prossimità, in sicurezza e con minori costi ambientali ed economici, anche per i cittadini toscani. Questa situazione era prevedibile da tempo. In questi anni, il 70% dei fanghi, risultati dal trattamento dei liquami dei pozzi neri in Toscana, sono stati portati fuori regione, in Lombardia, adesso però che questa ha chiuso le porte, la Toscana è in emergenza".

"La giunta regionale ha responsabilità dirette - conclude Marcheschi - deve smettere di rimpallarsi le competenze con il Governo nazionale, che certamente deve modificare la normativa, integrandola, ma adesso è tempo di pensare alla Toscana".