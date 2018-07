"L'amore non conta i cromosomi", via il progetto 'Pronti a correre'

L'amore non conta i cromosomi, l'associazione, presieduta da Sabrina Cattaneo, costituitasi nel 2016 a seguito dell'unione di alcune famiglie con sindrome di Down ha varato il progetto Pronti a correre, destinato a bambini tra i 5 e i 12 anni con lo scopo di promuovere la crescita individuale e di gruppo, il progetto totalmente autofinanziato grazie alle donazioni, ha sede negli spazi messi a disposizione dal Centro per le Famiglie del Comune di Lucca in via Urbiciani a San Concordio.