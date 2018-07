Assistenza sociale, dalla Regione 3 milioni alle zone distretto

"La Regione continua ogni anno a mettere cifre consistenti a sostegno delle politiche sociali, che vanno ad aggiungersi al Fondo nazionale - sottolinea l'assessore Saccardi - Con queste risorse si finanziano le maggiori spese effettuate dai Comuni e dalle Zone distretto".I 3 milioni di euro verranno ripartiti così: 40 per cento per interventi per i minori stranieri non accompagnati o minori fuori famiglia (bambini e ragazzi 0-17 anni accolti in struttura o in affidamento familiare); 40 per cento per interventi a sostegno della povertà alimentare; 20 per cento per interventi a sostegno dell'accoglienza dei profughi.Nella Piana di Lucca l'assegnazione complessiva di povertà è pari a 46.161,53 con una spesa sociale di 3,8. In Valle del Serchio invece la spesa si abbassa drasticamente a 0,6, con un'assegnazione complessiva pari a 11.524,09. Per quanto riguarda il fondo solidarietà interistituzionale, i minori stranieri non accompagnati accolti in strutture sono 122 nella Piana di Lucca e 19 in Valle del Serchio. I profughi accolti a Lucca sono pari al 3,1 per cento con un'assegnazione di 18.078,81, mentre, in Valle del Serchio, l'indice è pari a 6,83 con un'assegnazione di ben 40.988,55.