Paolinelli (Lucca Marathon) primo tra i veterani alla scarpinata di Agliana

La mattinata uggiosa e la notevole contemporaneità di gare importanti non ha impedito l'ottima partecipazione alla edizione numero 32 della Scarpinata i' Granocchio di Agliana, manifestazione ottimamente organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese in collaborazione con il circolino Arci San Niccolò, di 400 podisti di cui oltre 200 competitivi. Dopo 46'15” e 13200 metri percorsi a tagliare il traguartdo per primo è stato Andrea Gesi (Podistica Castelfranchese) che ha preceduto di appena 12'' Andrea Brachi (I Bradipi Prato) e di 15'' Daniele Susini (Livorno Teamn Running), poco più lontani Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra) e Massimo Tredici (Croce Oro Montale).

Mauro Paolinelli (Lucca Marathon) in 48'59'' è stato il migliore nei veterani superando Luca Diversi (Individuale) e Nicola Vivarelli (Silvano Fedi Pistoia) mentre Alberto Tofanelli (Toscana Atletica Empoli) si è imposto in 55'38'' negli Argento battendo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e Mauro Giorgetti (Camigliano).La gara femminile è stata nel segno di Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia) che ha percorso la distanza di oltre 13 chilometri in 55'16'' lasciando a 29'' la compagna di colori Stefania Bargiacchi e a 4'24” Daniele De Felice (Lucca Marathon), ai piedi del podio Silvia Parenti (Misericordia Aglianese) e Monica Pagnotta (Podistica Quarrata). Tra le veterane a salire sul gradino maggiore del podio è stata Mira Cappelli (Orecchiella Garfagnana) con il time di 1 ora 00'56'', piazza d' onore a Patrizia Franchi (Cai Pistoia) e gradino inferiore per Miria Rosadi (Le Lumache Prato) mentre tra le Argento vittoria di Donatella Serafini (Marciatori Antraccoli) in 1 ora 01'50'', seconda Laura Frati (Individuale) e terza Immacolata Izzo (Misericordia Aglianese).Tra le società il trofeo per il più numero alto di iscritti se lo è aggiudicato la Podistica Quarrata con 21 elementi seguita da La Stanca Valenzatico (19) e a pari merito Silvano Fedi ed Avis Copit Pistoia (18).