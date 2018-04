Hockey, Forte dei Marmi si gioca l'accesso alle semifinali playoff in gara 3 con Valdagno

Un crocevia che in pochi potevamo aspettarsi prima di gara 1. Un bivio che nessuno si poteva aspettare a due minuti dalla fine di gara 2. Forte dei Marmi e Valdagno si giocano domani sera (14 aprile) a partire dalle 20,45 l’atto finale di un quarto record: in 100 minuti sono stati segnati solo sei gol. Una volta è successo negli ultimi 15 anni di playoff, nella serie di semifinale di 3 anni fa tra Breganze e Viareggio, vinta da quest’ultima con soli 5 gol totali, 4 per Viareggio 1 per Breganze. Un quarto che doveva essere ad appannaggio del Forte dei Marmi, in due gare, vittorioso in Supercoppa, secondo in Coppa Italia e secondo in stagione regolare all’ultima giornata: invece merito dell’Admiral Valdagno è aver sovvertito il pronostico, vincendo in gara 1 per 2 a 1. Seppur le gare siano sempre state molto veloci e con tantissime occasioni da ambo i lati, è stata l’imprecisione dei due attacchi e una super forma dei due portieri a limitare il passivo in 100 minuti di hockey giocati a mille all’ora.