Un torneo per non dimenticare la strage di Viareggio

Un torneo dei quartieri versiliesi Per non dimenticare: si tratta della manifestazione calcistica in programma dal 31 maggio al 27 giugno per ricordare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Il torneo, organizzato da Mondocalcioversilia e Uisp, prevede che il ricavato venga devoluto all'associazione comitato ematologia dell'ospedale Versilia. Sono 12 le formazioni partecipanti, suddivise in quattro gironi: le prime due accederanno alla seconda fase. Ancora da definire la sede della finale, in programma il 27 giugno, per la questione legata all'agibilità in notturna dello stadio dei Pini. Intanto, il Ministero dello sport, la Regione Toscana, tutti i Comuni della Versilia, Croce Verde e Fondazione Carnevale hanno concesso il loro patrocinio. Daniela Rombi, dell'associazione Il mondo che vorrei, ha ringraziato l'ex presidente del Viareggio calcio Stefano Dinelli per la donazione dello striscione che sarà esposto per tutta la durata del torneo nei campi di gioco. In concomitanza si svolgerà, organizzato da Viareggio Young, il torneo dei quartieri dei più piccoli, al campo di Bicchio, dal 23 giugno.