Hockey, Forte non riapre la serie: lo scudetto è del Lodi

Rimane in Lombardia lo scudetto dell’hockey su pista. Doppietta per l’Amatori Lodi di Nuno Resende che riesce nell’impresa di completare la vittoria della serie di finale in tre gare. Vittoria 5 a 3 ai supplementari dopo esser sempre stata in vantaggio per tutto l'arco del match. Sblocca la gara un’invenzione in contropiede di Compagno dopo una fase positiva del Forte dei Marmi, a cui è mancata solo il gol.