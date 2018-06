Basket Le Mura, ritorna l'ala/pivot Alice Carrara

Nata 21 anni fa a Bergamo, Carrara giunge a Lucca dopo l'esperienza nelle file di Palermo nella scorsa stagione. In Sicilia Carrara ha chiuso il campionato con 7 punti, 4,8 rimbalzi e 1,1 assist di media in 31 gare disputate. Carrara si mette in mostra già da giovanissima con la maglia dell'Albino Basket dove disputa, appena 15enne, il campionato di serie B trovando sempre maggiore spazio negli anni seguenti in serie A2. Già nel giro della nazionale under 20 assapora la serie A1 a La Spezia nella stagione 2016/2017. Dopo il passaggio a Palermo ecco per lei una nuova possibilità di confronto con la serie A1 col Basket Le Mura. Alice Carrara è una giocatrice duttile, capace di giocare sia da ala forte che all'occorrenza da pivot, ruolo ricoperto spesso nelle categorie giovanili. Dotata di un buon tiro dalla media distanza, sa attaccare il canestro anche con la mano debole. Un innesto importante per coach Lorenzo Serventi che chiude gli investimenti della Gesam Gas & Luce per i ruoli sotto canestro.