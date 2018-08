Orecchiella Garfagnana d'oro ai regionali di corsa in montagna

Splendida doppietta per il Gs Orecchiella Garfagnana, che conquista il massimo alloro a squadre, sia maschile sia femminile, ai campionati toscani di corsa in montagna per le categorie senior, promesse e master, disputati a Casette di Massa domenica scorsa (5 agosto). Una splendida e caldissima giornata di sole ha accompagnato gli atleti sul duro percoso attorno e all’interno dell’abitato di Casette, già teatro nel 2016 del campionato italiano a staffetta di corsa in montagna.

Alle 10 hanno preso il via sulla distanza di 6 chilometri le categorie femminili, Junior e Master over 60; alle 11 per i 10 chilometri al via le categorie senior, promesse e master maschili.A livello societario, dopo aver vinto il campionato regionale master di cross con la squadra femminile e dopo lo storico bronzo nei campionati italiani master di corsa campestre con la squadra maschile, il Gs Orecchiella Garfagnana sale sul gradino più alto anche nella corsa in montagna master, sia con gli uomini che con le donne, al termine di una prestazione corale segnale di grande compattezza e determinazione.Per il quarto anno consecutivo (Cutigliano Pian degli Ontani 2015, Badia Prataglia Arezzo 2016, Casette 2017) il titolo toscano master di corsa in montagna è appannaggio della società garfagnina.La compagine maschile ha prevalso, al termine di una gara molto combattuta, su quella del Gp Parco Alpi Apuane, con 1040 punti contro 850; al terzo posto la società di casa Atletica Alta Toscana, organizzatrice della manifestazione, mentre le donne hanno ottenuto 246 punti, davanti all’Atletica Castello e Atletica Prato.Eccellenti risultati anche a livello individuale, con 6 medaglie d’oro (Marco Gori, Mattia Della Maggiora, Giuseppe Monini, Simona Sardi, Odette Ciabatti, Sara Ciurli), 7 d’argento (Marco Guerrucci, Michael Luongo, Emo Pocai, Franco Olivari, Oxana Shishkina, Meri Mucci, Gianfranca Secci) e 5 di bronzo (Giacomo Bugiani, Raffaello Bevilacqua, Silvio Toni, Jessica Perna, Simona Prunea). Nella categoria juniores, vittoria per Mattia Della Maggiora e nelle promesse argento per Michael Luongo.A livello assoluto si sono laureati campioni toscani individuali Sara Colzi (Atletica Prato) e Massimo Mei (Atletica Castello).Grande soddisfazione espressa dallo staff dirigenziale del gruppo garfagnino, in particolare da Ezio Pierotti e Alessandro Bianchini per questa bella ed importante affermazione che conferma il Gs Orecchiella ai vertici nella corsa in montagna; un plauso agli atleti e alle atlete protagonisti di questi risultati: con la loro partecipazione hanno ancora una volta mostrato un grande attaccamento ai colori sociali, indispensabile per raggiungere importanti traguardi.