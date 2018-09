Successi pugliesi per le atlete del Gs Lammari

I colori amaranto del gruppo sportivo Lammari in grande spolvero in terra pugliese dove cinque atlete sono state in gara, sabato (1 settembre), ad Alberobello nella prova valida per i campionati italiani assoluti sulla distanza dei 10mila metri su strada, per il campionato italiano master individuale e come terza prova del campionato italiano assoluto di società di corsa su strada con le partenze per categorie tutte con l'immancabile inno di Mameli.

Le portacolori lammarine, a questa Trullincorsa Tricolore, ovvero il campionato italiano Fidal di corsa su strada caratterizzato da un percorso molto tecnico e muscolare per via dei numerosi sali scendi, tornano a casa centrando un titolo italiano con: Palma De Leo (SF40) ed un primo posto di categoria per Adha Munguleya (JF), una vice campionessa italiana conquistando la relativa medaglia d’argento: Claudia Dardini (SF45), un'altra seconda piazza con Juliet Chekwel (SF) ed un ottimo piazzamento con Eleonora Bazzoni (11.a nelle SF), un complessivo che le vede posizionarsi tra le prime 25 mezzofondiste nella classifica generale femminile.La gara dei 10mila femminili ha visto fin nelle prime battute la pluricampionessa italiana l’azzurra Sara Dossena (Laguna Running) guidare la corsa, affiancata dalla burundese Elvanie Nimbona (Caivano Runners), ma dalla metà gara l’atleta della nazionale italiana va decisamente all’attacco e stacca l’avversaria andando poi a vincere nettamente con il tempo di 33’47’’, ma proprio nel finale ecco che c’è un gran recupero dell’atleta tesserata per il Gs Lammari, l’ugandese Juliet Chekwel, in gara per il campionato di società, che supera la Nimbona, conquistando la seconda piazza assoluta fermando il crono a 34’12’’. Nella classifica generale troviamo le altre lammarine al: sesto posto Adha Mungukeya 35’12’’, al 22esimo Claudia Dardini 38’21’’, al 23esimo Eleonora Bazzoni 38’26’’ ed al 25esimo Palma De Leo Palma 38’34’’.Dunque una grande performance del Gs Lammari, che con i punti in base ai piazzamenti, ha vinto questa terza prova del Cds (campionato di società), confermando la seconda posizione nella classifica parziale e rosicchiando punti alla prima.Inoltre domenica (2 settembre), ad onorare i colori amaranto in Toscana ci ha pensato Rachele Fabbro, andando a vincere la sesta edizione della La Run..dagiata che si correva a Borgo a Buggiano, percorrendo la distanza dei 14,2 chilometri con il tempo di 59’26’’.Prossimo appuntamento per la società di Lammari è con la qurta prova del Cds, a Foligno per la mezza maratona.