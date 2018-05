Viareggio, il Carnevale fa il pieno di ascolti in tv

I tre collegamenti dalla Cittadella con la trasmissione Agorà di RaiTre (tre le ore 8 e le ore 9,50) sono stati seguiti da quasi cinquecentomila spettatori. Mentre Uno Mattina, su RaiUno, che si è collegata dalla Cittadella, è stata seguita da un milione di telespettatori. La Prova del cuoco, condotta su RaiUno da Antonella Clerici, che ha accolto in studio le maschere del Carnevale di Viareggio e invitato il pubblico alla sfilata di sabato prossimo, è stata seguita da due milioni e 134mila spettatori.La telecronaca in diretta su RaiTre, che ha raccontato per un’ora i preparativi del Corso con un festoso backstage, condotta da Marco Hagge, Andrea Marotta e Maria Adele De Francisci, curata dal caporedatore del Tgr Rai Toscana Guido Torlai, è stata vista da quasi un milione di telespettatori, il 6,9 per cento di share. La trasmissione Detto Fatto condotta da Caterina Balivo su RaiDue, che ha dedicato spazio ad uno speciale tutorial sulla cartapesta curato da Fabrizio e Valentina Galli, Luca Bertozzi e Sebastian Lebigre, è stata seguita da più di un milione di spettatori, mentre La Vita in diretta su RaiUno, che si è collegata con i viali a mare, è stata vista da più di un milione e 500mila spettatori.In questo lungo week-end di Carnevale anche i telegiornali di Sky, Mediaset e la trasmissione di Giovanni Floris, Di Martedì su La7, hanno raccontato il Carnevale di Viareggio, mentre la costruttrice Priscilla Borri ha partecipato al seguitissimo programma di RaiUno in prima serata I soliti ignoti come concorrente con l’identità nascosta. Ad oggi il Carnevale di Viareggio è stato protagonista in tv, tra notiziari e programmi, nelle reti nazionali, per 125 volte.