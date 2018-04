Successo a Camaiore per il fashion show alla pasticceria Rossano

Un successo per il primo esperimento di Fashion Show in Versilia ospitato alla pasticceria Rossano a Camaiore ieri (24 aprile). L'evento che permetteva di assistere ad una sfilata di moda e di poter acquistare i capi e gli accessori mostrati è stato un successo e in molti hanno risposto positivamente.

La tendenza londinese del pret a porter fa breccia anche in Versilia, grazie all'idea di Sonia Paoli e della sua agenzia Also Eventi che cura immagine ed eventi della pasticceria Rossano. L'evento era ad invito ed esclusivo: circa 150 persone hanno partecipato alla serata, mostrandosi interessati e divertiti dalla novità.Il via attorno alle 20, con l'aperitivo speciale preparato da Simone Del Chiaro, Debora Cerri, Katia Cerri e tutto lo staff dell'attività. Poi partenza delle sfilate, uomo donna, elegante, sportivo, abbigliamento da mare e accessori; il tutto con la conduzione della bella Elisa Severi, la ragazza originaria di Pisa che nel 2008 si è aggiudicata la fascia di Miss Toscana. Partner dell'evento sono stati Hair Moriconi e Centro Ottica Visione.La serata di ieri è stata solo la prima di una lunga serie di eventi che la pasticceria Rossano regalerà ai suoi clienti. Grazie alla collaborazione con Al.So Eventi infatti a maggio l'attività di Camaiore ospiterà una giornata dedicata agli abiti, agli accessori e ai servizi da sposa. Altri cinque eventi inoltre sono attesi tra giugno, luglio e agosto.Da oggi si torna all'attività consueta: ad accogliere i clienti ci sarà il sorriso e la cortesia di Debora Cerri e Simone del Chiaro con tutti i ragazzi di sempre; mentre dietro, in pasticceria, continuerà a lavorare e a sfornare delizie Katia Cerri e il suo staff. Apertura (eccetto il martedì) dalle 6 alle 21.