Seravezza: Consorzio, migranti e bambini puliscono il fiume

Pulizia del fiume, a Seravezza, nel tratto che va dal Ponte nuovo fino al ponte del Pretale: è quella organizzata stamani (28 aprile) dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il Comune di Seravezza (per il quale erano presenti l’assessore Dino Vené e l’assessore Giuliano Bartelletti), con La Pro Loco di Seravezza (presente il presidente Marco Bertagna e i suoi volontari) ed insieme anche ai migranti assegnati alle Misericordie di Seravezza, di Lido di Camaiore ed alla struttura privata "Le Poiane". L’evento era legato all’iniziativapuliti….spiagge pi Fiumi e laghi sicuri estesa a tutto il territorio compreso nel Consorzio. Nell'area stand, allestita davanti alla Pro Loco, è stato distribuito tutto l’occorrente per scendere nel fiume e mettersi all’opera. Tra gli aiutanti, anche molti bambini, pronti ad indossare gli abiti da lavoro con grande entusiasmo.