Nautica, vertice in Regione con i sindacati

Per domani (8 maggio) il distretto tecnologico della nautica e della portualità ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali alla presidenza della Regione Toscana alla presenza del presidente del distretto, per discutere della nautica, dell’innovazione, della valorizzazione della filiera e dell’indotto.

"Riteniamo importante che si inizi a discutere ed a confrontarci sulla situazione della nautica in Toscana e del modello di sviluppo, degli appalti, sub appalti, della mancanza di professionalità, delle condizioni di lavoro, ma anche della stessa concorrenza spesso al ribasso tra le stesse imprese - spiega Massimo Braccini, responsabile Fiom Cgil -. Come Fiom Toscana abbiamo aperto una vertenza sulla nautica perché riteniamo che vada ripensato l’intero sistema produttivo se vogliamo che possa avere un futuro economicamente e socialmente sostenibile. Abbiamo il dovere di dare un preciso indirizzo di sviluppo al settore nell’interesse della collettività, richiamando anche le stesse istituzioni a svolgere un ruolo preciso nelle aree demaniali dove operano le aziende. Confermiamo la nostra iniziativa sindacale all’apertura del Versilia Yachting Rendez Vous di Viareggio del 10 maggio".