Giovannetti: "Futuro dell'ospedale Versilia è prioritario"

“Nessuno ne parla in questa campagna elettorale ma del resto vanno compresi: chi oggi tenta la corsa a sindaco ha avvallato, da Presidente della Società della Salute, il disastro della nostra sanità. Capisco l’imbarazzo ma il futuro dell’Ospedale Versilia non è secondario in questa campagna elettorale. La nostra posizione è sempre stata netta: oggi ci troviamo di fronte ad una struttura che ogni giorno perde un pezzo a discapito dei pietrasantini e del versiliesi. La presenza di un’amministrazione di centro destra, all’interno della Società della Salute, ha contribuito alla sua chiusura. Quelle risorse, che abbiamo permesso di risparmiare, oggi saranno spese meglio e non per prebende, incarichi e carrozzoni”: è uno dei temi toccati da Alberto Giovannetti, candidato sindaco del centro destra sostenuto da lista Mallegni Pietrasanta prima di tutto, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Pietrasanta Viva e Partito Liberale Italiano.