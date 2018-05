Si conclude il Versilia Yachting Rendez Vous: il programma dell'ultima giornata

Alle 9 avrà inizio la regata di Vela Ragazzi organizzata dal Circolo Velico di Torre del Lago Puccini. Un gruppo di giovani si darà sfida su 15 imbarcazioni che partiranno dal Museo della Marineria, attraverseranno tutto il canale Burlamacca fino a tagliare il traguardo in Piazza Mazzini. Alla fine della competizione, i vincitori verranno premiati - nel pomeriggio - al Club Nautico Versilia nella Darsena Europa. Il museo della marineria, sul Lungo Canale Est 32, sarà il centro delle iniziative in programma nella giornata conclusiva del Versilia Yachting Rendez-vous. Un luogo ricco di memoria, dove, alle 11,30, si terrà l'incontro storia della nautica ed i racconti dei maestri d'ascia.Pietro Angelini, direttore generale di Navigo intervisterà Graziano Petrucci, presidente della Società di mutuo soccorso tra Maestri d'ascia e calafati, decano dei maestri d'ascia. Sarà un'occasione per riscoprire e conoscere meglio quell'antico e indissolubile legame tra la città di Viareggio e questi veri e propri artisti, che con la loro maestria rendevano galleggiante un'imbarcazione.Proprio tra pochi giorni, tra l'altro, cadrà il 77esimo anniversario della morte del calafato Pietro Nieri e del marinaio Enrico Paolini, entrambi venticinquenni che il 16 maggio 1921 vennero uccisi a colpi d'arma da fuoco da una banda di fascisti, al termine degli scontri che scoppiarono tra le due opposte fazioni nella piazza dove oggi sorge il municipio ed è a loro intitolata. Sempre al Museo della Marineria, si potranno ammirare per l’occasione sessanta modellini di imbarcazioni creati a mano da sapienti artigiani del legno, fedeli riproduzioni in miniatura delle più belle e rappresentative barche che hanno segnato la storia e l'evoluzione della nautica viareggina da inizio secolo fino a oggi. I modellini provengono dalle collezioni private della zona e sono state raccolte per la mostra da Luciano Cucchiar del Model Ships Viareggio. Una raccolta che rappresenta l'amore viscerale che Viareggio prova per i suoi gioielli della nautica.