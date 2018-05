Versilia Yachting Rendez-Vous, grande impegno della centrale 118 e del pronto soccorso

Sono stati a disposizione di visitatori e espositori per tutta la durata del Versilia Yachting Rendez-vous, i servizi organizzati dalla centrale operativa 118 Alta Toscana coordinata dal dottor Andrea Nicolini e dall’unità operativa di pronto soccorso dell’Ospedale Versilia diretto dal primario dottor Giuseppe Pepe.

Due le ambulanze presenti all’interno dell’area espositiva entrambe fornite di autista e due operatori di livello avanzato (della Croce Vede di Viareggio ed ella Misericordia di Lido di Camaiore). Disponibile anche un defibrillatore semiautomatico. In particolar modo, il servizio di pronto soccorso ha dimostrato grande disponibilità verso gli organizzatori della manifestazione, così come la centrale operativa del 118 ha prodotto e approvato il piano di tutela sanitaria necessario all’evento organizzato da Fiera Milano spa, Nautica Italiana e Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana.