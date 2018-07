Oltre 8mila presenze in tre giorni per il Seravezza Blues Festival

Quella di sabato (21 luglio) è stata una giornata di grande affluenza già dal pomeriggio per visitare il Villaggio del blues con oltre 30 espositori tra food & drink, abbigliamento, mercato musicale e mostra mercato della liuteria curata da Maurizio Mariani, che si è chiusa con l’esibizione di Nick Becattini, accompagnato per l’occasione dai The Magic Bones e da una guest star di livello assoluto come Dan Nash. La vera attesa è stata però per la giornata di ieri (22 luglio) che ha visto calcare il palco un vero e proprio mostro sacro del rhythm & blues mondiale come Zac Harmon, capace di incantare gli oltre 3mila presenti (rimasti nonostante un breve ma violento acquazzone proprio ad inizio concerto) con il suo blues indiavolato.

Entusiasta e soddisfatto il sindaco Riccardo Tarabella: "Il miglior giudizio è sempre quello del pubblico. E domenica sera, alla domanda 'quanto vi sta piacendo la tre giorni di blues a Seravezza?', la risposta è stata un’entusiastica ovazione. Il festival sta crescendo in maniera esponenziale ed ha ormai abbondantemente straripato oltre le valli del Serra e del Vezza, ma direi anche oltre i territori della Versilia e della Toscana, qualificandosi come evento di caratura e qualità nazionali. Bravissimi gli organizzatori. Azzeccate le loro scelte artistiche. Senz’altro ben riposta la nostra fiducia. Abbiamo creduto subito nelle potenzialità della manifestazione e fatto ciò che riteniamo una buona amministrazione debba fare: creare l’humus adatto allo sviluppo di eventi di qualità, collaborare con gli organizzatori, accompagnare l’evoluzione del progetto. I risultati stanno arrivando, in campo musicale così come in altri campi".

"È una grandissima soddisfazione, un risultato impensabile solo fino a qualche anno fa. Quando abbiamo iniziato questa avventura era solo per passione e per ricordare un nostro grande amico musicista, Alexandre Mattei, prematuramente scomparso nella primavera del 2015. Oggi siamo una realtà importante nella scena musicale toscana e una delle più grandi manifestazioni in Versilia" aggiunge Luigi Grasso, responsabile della comunicazione e uno dei fondatori del Festival insieme al fratello Giovanni Grasso e a Giuseppe Campatelli, presidente dell’associazione Alexandre Mattei.

"Per noi il Seravezza Blues Festival è una grande occasione per restituire al territorio qualcosa di tangibile, oltre alla musica e alla cultura. Per esempio ci aiuta a finanziare qualche bel progetto legato alla ricerca medica - afferma Giuseppe Campatelli -. Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo raccolto e devoluto tutto il ricavato in beneficenza, in favore dell’Opa di Massa una delle grandi eccellenze del nostro territorio".



