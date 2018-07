Turismo, giovani e lavoro: Ciuoffo e Grieco al Caffè della Versiliana

Sarà il lavoro giovanile in tempo di crisi, il delicato tema di cui si parlerà al Caffè della Versiliana condotto da Claudio Sottili in programma domani (28 luglio) alle 18,15. I centri d'impiego per far entrare i giovani nel mondo del lavoro sono efficaci? La Regione Toscana come sta affrontando questo problema? Queste ed altre domande attorno all’argomento di cruciale importanza per lo sviluppo del nostro territorio e del nostro paese saranno proposte al Caffè che vedrà ospiti gli assessori regionali Stefano Ciuoffo, assessore attività produttive turismo e commercio e Cristina Grieco assessore pubblica istruzione.