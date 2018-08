Aperitivo mediceo dedicato alle erbe selvatiche

In passato la raccolta di erbe e piante spontanee commestibili per la preparazione delle pietanze rappresentava la norma. Si tratta di una buona abitudine che negli ultimi tempi è stata riscoperta, anche grazie a Selvaggia la prima e unica manifestazione italiana sulle erbe spontanee nata quattro anni fa a Castelnuovo Garfagnana. Gli ospiti di questo aperitivo mediceo saranno Paolo Emilio Tomei, docente del dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Pisa e autore del libro Piante di uso etnobotanico in Toscana, Ivo Poli, esperto di etnobotanica e tradizioni popolari, Elso e Rolando Bellandi dell’antica norcineria Podere alle Pianacce e Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana. La famiglia Gherardi del ristorante La Loggia di Pomezzana nel Comune di Stazzema preparerà una degustazione di zuppe con erbi, utilizzando anche i prodotti della Antica Norcineria Bellandi sempre a base di erbe spontanee come il condimento e il salame “selvaggio”.