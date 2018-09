In centinaia al raduno per la pace a S. Anna di Stazzema

Centinaia di persone hanno riempito piazza Anna Pardini per trascorrere insieme la Giornata Internazionale della Pace con il Raduno per la pace a Sant'Anna di Stazzema, inserito nel calendario delle manifestazioni ufficiali per l'International Day of Peace indetto dall'Onu. Da Milano, Brescia, Bergamo, dalla Toscana, le persone sono giunte da tante parti d'Italia per ritrovarsi a Sant'Anna di Stazzema e ribadire, tutte insieme, l'impegno verso la pace.