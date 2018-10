I consiglieri regionali Pd a Viareggio illustrano le priorità

Il gruppo consiliare Pd in Regione Toscana sarà a Viareggio martedì prossimo (16 ottobre) alle 16 nella sede della Confcommercio, in via Leonida Rèpaci, per presentare il documento riassuntivo degli ultimi due anni di governo regionale, dal titolo Priorità per il rilancio dell’azione di governo regionale alle categorie economiche e sociali, agli amministratori locali e ai tutti coloro che sono interessati. Un particolare focus sarà dedicato al settore turistico, che interessa particolarmente la Versilia.