Sicurezza negli ospedali, Baldini chiede impiego di vigilantes

"Considerati i budget economici di cui godono le Asl e gli stipendi che, come si legge, si portano a casa tanti burocrati della macchina amministrativa della sanità in Toscana, crediamo che l'azienda potrebbe e dovrebbe investire di più sulla polizia privata, a prescindere dalla necessità di un rinforzo del presidio fisso di polizia che è comunque scontato e necessario". Così il capogruppo del Movimento dei cittadini per Viareggio e Torre del Lago Massimiliano Baldini che torna sul tema della sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere della Versilia.