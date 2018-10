E' stato Mirko Sabatino con il suo primo romanzo L'estate muore giovane, edito da Nottetempo ad aggiudicarsi il trentaduesimo premio letterario Massarosa, con una votazione in diretta che si è svolta ieri sera (13 ottobre) al teatro Vittoria Manzoni, nel corso di una serata spettacolo condotta da Claudio Sottili. Mirko Sabatino ha ricevuto l'opera Libero di Emiliano Filippi, realizzata grazie alla Fondazione Pomara Scibetta arte, bellezza e cultura, che da questa edizione rappresenterà in premio letterario Massarosa.



http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/129298-a-mirko-sabatino-il-premio-letterario-massarosa-foto.html#sigProId480211d21b View the embedded image gallery online at:

Al romanzo Inox di Eugenio Raspi edito da Baldini e Castoldi è andato invece il premio assegnato dalla giuria tecnica presieduta da Giuliano Pasini e composta da Stefano Santini, Valentina D’Urbano, Paolo Casadio ed Elena Francesconi, mentre quello assegnato alla miglior grafica di copertina dalla giuria tecnica integrata con gli esperti Emiro Albiani, Giuseppe Scibetta, Monica Marchetti e Andrea Montaresi è andato a Vinpeel degli orizzonti edito da Neo, realizzata da Arturo Barbarisi.“Sono molto emozionato - ha detto Mirko Sabatino - perché questo era un premio a cui ambivo per il prestigio che si è guadagnato con la sua longevità. Una vittoria che risuona molto forte in me poiché questa è anche l'ultima delle otto finali a cui ho partecipato quest'anno, chiudendo così in bellezza e portandomi a casa, anche grazie alla intensa trasposizione teatrale i corpi di Primo e Viola e una bellissima opera scultorea”.“In nostro premio letterario -hanno commentato il sindaco Franco Mungai e la consigliera delegata alla cultura Linda Frati- in questi anni ha compiuto grandi passi, affermandosi con forza e determinazione nel panorama nazionale. Un compito difficile che abbiamo portato avanti con tenacia, che ci ha colmato di grandi gratificazioni”.Parole di grande stima sono state espresse anche dal presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, intervenuto all'evento.Una serata nella quale libri, parole e musica si sono fusi piacevolmente grazie alla sapiente conduzione di Claudio Sottili, agli intermezzi musicali eseguiti da Michela Lombardi e Andrea Garibaldi, alle rappresentazioni teatrali della compagnia Coquelicot teatro, alle letture di Patrizia Lazzarini e alla intensa partecipazione dei finalisti.Il premio letterario Massarosa è un evento realizzato dal Comune di Massarosa con il patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, regione Toscana, provincia di Lucca.