Neri (Pd): "Liceo Stagi, la destra chieda scusa alla Provincia"

"Dopo la clamorosa esclusione dal bando regionale del progetto di rifacimento della struttura dello Stagio Stagi (a causa del mancato inserimento nella domanda della scheda economica dalla quale emergesse con chiarezza la natura dell’intervento, non di ripristino bensì di sostituzione edilizia, formula favorita dal bando) Maurizio Verona, vicepresidente della Provincia, ha annunciato che entro il 2020 arriveranno i 16 milioni di euro dalla Regione Toscana per la ricostruzione del Liceo artistico". A sottolinearlo è Ettore Neri, consigliere del Pd, che va all'attacco della maggioranza a Pietrasanta.

"La destra che governa Pietrasanta, buona solo a fare propaganda - afferma Neri - avrà questa volta almeno il coraggio di chiedere scusa a Provincia, Regione e al Pd che le amministra? Dopo l'ultima assemblea fatta in S. Agostino per fare il punto sullo Stagio Stagi il sindaco Giovannetti ha continuato a strapparsi i capelli e a prevedere sciagure. Noi abbiamo chiesto a studenti, famiglie e insegnanti di avere fiducia, scommettendo sul fatto che questa sarebbe stata la volta buona. Così sarà, il giorno dell'inizio dei lavori e della successiva inaugurazione il Sindaco dovrebbe avere il buon gusto di non farsi vedere".