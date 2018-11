Partita a Lido la quinta High school delle Misericordie italiane

"Viviamo un momento storico difficile e complesso nel quale la tenuta sociale è particolarmente fragile, le relazioni sono sempre più frammentate, le persone e le famiglie sempre più isolate. Le Misericordie sul territorio rappresentano spesso l’ultimo naturale baluardo di protezione sociale perché vivono quotidianamente il dramma di chi si trova a non avere più lavoro, a non potersi permettere un’abitazione, a non poter contare su un sostegno pubblico e persino a non sapere come e cosa dar da mangiare ai propri figli”. Cosi si è espresso Stefano Santangeli, delegato per la presidenza area cultura e formazione della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia a margine di Impatto comune multiplo, la quinta High school dedicata agli organi dirigenti delle Misericordie in corso di svolgimento a Lido di Camaiore fino all’11 novembre.