Terribile incidente tra tre veicoli questa sera, sabato 12 luglio, verso le 23,30 lungo la statale del Brennero a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, ad avere la peggio è stato un motociclista che stava procedendo verso Pisa con il proprio Trike, una moto a 3 ruote. L’uomo di 62 anni, residente a Cascina, si è schiantato frontalmente contro un’automobile che sopraggiungeva in senso contrario, una Ford, a causa della violenza dell’impatto entrambi i veicoli sono finiti fuori strade nei campi a lato della statale.

La terza automobile coinvolta è quella che la moto, secondo una prima e sommaria ricostruzione avanzata dalla polizia municipale di Lucca, stava sorpassando al momento dello schianto, anche questa vettura è rimasta coinvolta nell’incidente a causa dei detriti che le sono piovuti addosso dopo l’impatto.

Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenute tre ambulanze per soccorrere i feriti e gli agenti della municipale di Lucca che per garantire il le cure mediche ai feriti e fare i rilievi, hanno dovuto chiudere al traffico circa 80 metri di strada per oltre un’ora, i rottami della moto e dell’auto infatti sono stati disseminati lungo l’intero tratto.

Il motociclista di Cascina al momento sembra essere quello che ha riportato più ferite anchese non sarebbe in pericolo di vita, tanto che è stato trasportato all’ospedale. Anche il conducente dell’auto che procedeva verso Lucca è dovuto ricorrere alle cure dei medici del San Luca. Ferite più lievi invece per il conducente della terza auto coinvolta.

Notizia in aggiornamento