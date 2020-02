Ritrovata Giorgia, smarrita a Spianate

E’ stata ritrovata Giorgia, smarrita il 29 gennaio a Spianate scappando dopo lo scoppio di alcuni petardi. I proprietari ringraziano chi è stato d’aiuto.

“Le ricerche – scrivono – sono state serrate: vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato con la loro disponibilità e il loro supporto, in particolare Ilaria la proprietaria di Giari che era stata smarrita e ritrovata dopo 3 mesi e Simona che ci ha indicato come muoverci in caso di smarrimento e tutti coloro che hanno condiviso”.