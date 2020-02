Un peluche che riaccende un tenero ricordo: la storia di Lemon, il cane poliziotto

La storia di Lemon, il cane poliziotto, è tornata a emozionare il web durante il periodo di Natale, quando è stato diffuso in rete un momento davvero commovente.

La storia di Josh e Lemon

Si tratta di un racconto come tanti altri di un rapporto di intenso amore e fiducia nato tra due colleghi molto particolari. Uno è Josh Madsen, agente di polizia a Pasco, una cittadina americana. L’altro è Lemon, il cane poliziotto sempre pronto ad accompagnare il suo padrone. La loro collaborazione dura per dieci anni ininterrotti durante i quali i due diventano una squadra iconica, conosciuta e amata da tutti. Purtroppo però una malattia si è portata via Lemon e nel cuore d Josh è rimasta tutta l’amarezza e il vuoto che solo chi ha visto morire il proprio cane (o il proprio animale) può comprendere.

Il dono di Cassandra

La loro empatia e la loro intesa era visibile agli occhi di chiunque li vedesse in azione. Non a caso Cassandra Berg, una donna che ha avuto bisogno dell’intervento di Josh e Lemon, ha subito notato questo profondo rapporto di amore e rispetto tra i due. Cassandra è stata aiutata dai due poliziotti e ha superato un momento di grande difficoltà di cui non si conoscono i dettagli. Tuttavia la donna ha voluto rendere omaggio all’aiuto avuto ringraziando il poliziotto con un regalo molto particolare. Durante il Natale, infatti, la donna ha fatto realizzare un dolcissimo peluche identico a Lemon e lo ha regalato a Josh filmando il momento. Inutile dire che le lacrime hanno subito segnato il volto del poliziotto commosso che, non appena ha compreso cosa ci fosse nel pacco, non ha saputo contenere l’emozione.

Un amore che fa il giro del mondo

La storia di Josh e Lemon ha fatto il giro del mondo proprio perché, nonostante a volte siamo portati a pensare che tutto vada storto e che per l’umanità non ci sia più speranza, questa storia dimostra che l’amore vince sempre a prescindere da razza, specie e appartenenze. Il poliziotto e il suo fidato collega hanno aiutato Cassandra e lei stessa ha voluto immortalare la grandezza del loro gesto replicandone con uno a sua volta che potesse lenire, o provare ad addolcire, il dolore per la perdita di un così caro compagno di vita. Perdere un affetto come quello di un cane è qualcosa che non si può immaginare e che è difficile superare. Anche per questo il video della commozione di Josh ha avuto una reazione emotiva di portata globale di partecipazione al suo dolore e di vicinanza da parte di tutte le persone che hanno a cuore, o che hanno avuto a cuore, un amico a quattro zampe.

Fonte FidelityNews