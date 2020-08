Era la mascotte di corso Garibaldi: appello per ritrovare Missy

Era diventata la mascotte di corso Garibaldi la piccola Missy: dalla finestra di casa era riuscita a farsi conoscere e adorare da passanti e abitanti della zona, ma da 4 giorni è scomparsa nel nulla e i proprietari adesso lanciano un appello per ritrovarla.

“Quando mia figlia portò a casa Missy era poco più di una cucciola. Era stata abbandonata e l’abbiamo accolta nella nostra casa e nei nostri cuori – spiega la proprietaria -. Seppe conquistare tutti, dentro e fuori di casa. Stiamo al piano terra e le costruii una scaletta con le mie mani, per facilitarle la discesa dalla nostra finestra, che le permise di farsi conoscere e adorare da tutti i passanti e gli abitanti di corso Garibaldi”.

“Poteva agevolmente farsi i suoi giretti, ma non si è mai allontanata molto dalla sua dimora e dal suo davanzale dove la trovavo sempre ad aspettarmi quando rientravo da lavoro – racconta -. Ricordo ancora con grande commozione quando si accucciava per ore al fianco della mia adorata moglie da poco deceduta, tenendole compagnia e rallegrandole la giornata. Lo scorso venerdì (21 agosto) come ogni giorno sono tornato da lavoro e per la prima volta non vidi quel musetto dolce e quei grandi occhi verdi venirmi incontro per salutarmi e già sapevo che qualcosa non andava. L’abbiamo aspettata svegli fino a tarda notte, ma di lei ancora nessuna traccia. Ormai sono passati 4 giorni e la nostra gattina non è ancora tornata a casa. Stiamo cercando in lungo e in largo, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Missy torna da noi, senza di te la nostra casa è vuota”.