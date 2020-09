Smarrita a Pontetetto la gattina Priscilla

A luglio, in zona Pontetetto, è scomparsa una gattina di nome Priscilla: è completamente nera, magra e di piccola taglia (può sembrare una gattina di massimo un anno, ma in realtà ne ha 5). E’ abituata a stare fuori, libera, ma trascorre volentieri un po’ di tempo anche in casa. Si lascia accarezzare, ma non vuole essere presa in braccio.

I proprietari fanno un appello per ritrovarla: “La nostra speranza è che si sia fermata a casa di qualcuno che in questo periodo l’ha accolta e accudita. Siamo molto preoccupati e non riusciamo ad arrenderci all’idea di non rivederla mai più. Chiediamo a chiunque pensi di averla vista o ne abbia notizie di chiamare al 3478513980”.