Geppetto, cane anziano, cerca adozione

E’ arrivato da poco in Versilia, e sta cercando adozione. Le “zie” lo hanno chiamato Geppetto.

In realtà quando è arrivato al rifugio di Nati Liberi, a Pietrasanta, l’anziano 4 zampe sembrava più Pinocchio, un pezzo di legno ricurvo. Lui, il cane, arriva da lontano, da un canile del profondo sud Italia, dove il suo prato, la sua cuccia, il suo bagno… come tutta la sua vita… era il suo box.

I suoi occhi si stavano spegnendo, poi un lampo, una sorta di bagliore inaspettato, e ora adora annusare l’erba mangiare la pastasciutta e ricevere le carezze sul nusetto.

Il rifugio che lo ospita è infatti un posto incantato ma Geppetto non può più rimanere li

Aveva trovato un amico di nome Lupone, ma si è ammalato e lo ha lasciato poco tempo fa. Per lui occorre una famiglia che lo accolga, e lo ami per il resto dei suoi giorni: Geppetto ha un carattere buonissimo, è indipendente, coraggioso e pieno di gratitudine per tutti gli angeli che lo hanno aiutato.

Adotta un cane anziano, l’amore non ha età! Chi salva Una Vita, Salva Il Mondo Intero

Per info e adozioni contattare Michela al 3398555334, preferibilmente messaggi WhatsApp