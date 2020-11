Appello per ritrovare Saetta scomparso da casa

Saetta, un gatto rosso tigrato di circa 9 mesi è scomparso dalla casa dove viveva con i suoi proprietari a San Cassiano a Vico lo scorso 11 novembre.

“Il gatto è maschio castrato amorevole e socievole con tutti. Abbiamo fatto post su Facebook, condiviso in vari gruppi, volantini che abbiamo attaccato ai pali lungo le vie e sparso la voce suonando i campanelli dei vicini – spiegano i proprietari che lanciano il loro appello -. Lo abbiamo cercato per strada e nei campi. Abbiamo ricevuto segnalazioni di avvistamenti in due posti ma al momento non l’abbiamo trovato. Mia figlia Tiara è disperata e noi pure”.