Storia a lieto fine: Blu è stato ritrovato

Storia a lieto fine per Blu. Il cane è stato ritrovato.

“Ringrazio con tutto il cuore Cristina Pucci, Reni D’antraccoli e Daniela Pollastrini senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile – scrive su Facebook chi aveva lanciato l’appello per ritrovare il 4 zampe -, volontarie che con me hanno affrontato piogge incessanti, boscaglie, roveti di giorno e di notte e l’adottante che non si è mai dato pace e a lottato a denti stretti con noi per recuperare il cane”.

“Grazie – aggiunge – ai meravigliosi lucchesi che si sono mobilitati, ci hanno aiutato nelle ricerche, fatto segnalazioni e seguito con attenzione e apprensione la vicenda di Blu, siete stati veramente tantissimi e questo ci ha dato speranza e supportato, grazie di cuoere”.